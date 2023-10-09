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  4. İstanbul'da şaşırtan anlar! Görünce şaşkınlığını gizleyemedi, kedi çağırır gibi çağırdı

İstanbul'da şaşırtan anlar! Görünce şaşkınlığını gizleyemedi, kedi çağırır gibi çağırdı

09.10.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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Sarıyer’de yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yol kenarına kadar inerek çöpleri karıştırdı. Şehir merkezine yakın bir alanda domuzları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen bir sürücünün kedi çağırır gibi, "Pisi pisi. Gel gel" demesi güldürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Sarıyer Bahçeköy'de geçtiğimiz günlerde yol kenarında iki tanede yaban domuzu görüldü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine inen yaban domuzları, bir süre dolandıktan sonra yol kenarında bulunan çöplerin içinde yemek aradı. Bu sırada oradan geçen bir sürücü aracını yol kenarına çekerek domuzları görüntülemeye başladı.

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"PİSİ PİSİ" DİYE ÇAĞIRDI

Domuz görünce şaşkına dönen sürücü, "Gel çöpe mi geliyorsun, nereye gidiyorsunuz? Pisi pisi. Gel gel" demesi güldürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul domuz

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