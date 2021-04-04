İstanbul'da şaşırtan kafe baskını! Böyle yakalandılar

Şişli'de koronavirüs denetimleri kapsamında bir restoranın amacı dışında kullanıldığı ve içeride toplam 76 kişinin bulunduğu tespit edildi. Polis, içinde yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu kalabalık gruba toplam 263 bin 644 TL idari para cezası uyguladı.

KESİLEN CEZA 263 BİN 644 TL!

Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan ve restoran olarak faaliyet gösteren bir işyerine dün akşam saat 21.30 sıralarında koronavirüs denetimi yapıldı. Polis, kapalı olması gereken restoranın amacı dışında faaliyet gösterdiğini ve yabancı uyruklu kişilerin de arasında bulunduğu kalabalık bir grubu tespit etti. Sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığını belirleyen polis, 76 kişiye 263 bin 644 TL idari para cezası uyguladı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE DE TABLO AYNI!

Küçükçekmece’de de Şişli'den farksız görüntüler yaşandı. Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan kafeye polis ekipleri dün saat 15.30’da baskın gerçekleştirdi. Halkalı Mahallesi’nde bulunan kafede yapılan kontroller neticesinde; dışarıdan kepenkleri kapalı şekilde olduğu ancak cam balkon kısmından servis yapıldığı, içeride oyun masaları bulunduğu ve oyun oynandığı, aynı zamanda nargile ve çay servisi yapıldığı, sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığı tespit edildi.