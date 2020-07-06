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  4. İstanbul'da sevgili dehşeti! Silahla vuruldu, dakikalarca ambulans bekledi

İstanbul'da sevgili dehşeti! Silahla vuruldu, dakikalarca ambulans bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 10:25 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda sevgilisiyle tartışan bir adam, tabancayla onu karnından ve baldırında yaraladı. Yere yığılan kadın dakikalarca ambulansla beklediği esnada, arkadaşları elini tutarak ve başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, Beyoğlu İlçe Emniyet müdürlüğü önünde gerçekleşen olayda saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul'da sevgili dehşeti! Silahla vuruldu, dakikalarca ambulans bekledi

Olay, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde bir adam sevgilisiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkartan adam sevgilisini karnından ve baldırından vurarak yaraladı. Vücuduna aldığı isabetler sonrası kadın yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Beyoğlu İlçe Emniyet müdürlüğü önünde gerçekleşen olayda, saldırgan şahıs tabancasıyla birlikte etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Şahsın gözaltına alınmasının ardından yerde yaralı halde yatan kadın için sağlık ekipleri beklenilmeye başlandı. O esnada kadının arkadaşları elini tutarak ve başını okşayarak onu sakinleştirmeye çalıştı.

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Bir süre olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadının yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan saldırgan ise polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde çalışma yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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