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  4. İstanbul'da şiddetli fırtına! Ağaçlar devrildi

İstanbul'da şiddetli fırtına! Ağaçlar devrildi

16.12.2023 18:41 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden ayrılan çam ağacı devrildi. Devrilen ağaç aydınlatma direğinde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.

İstanbul'da şiddetli fırtına! Ağaçlar devrildi

Olay, Maltepe'de Feyzullah Mahallesi Sahilyolu’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarındaki çam ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direğinin üzerine devrildi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sahilyolunda güvenlik önlemi aldı. Ağaç ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

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Ağacın aydınlatma direğinde asılı kalması olası bir faciayı önledi. Ekiplerin çalışması sırasında sahilyolunda trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)

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İstanbul Maltepe
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