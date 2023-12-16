İstanbul'da şiddetli fırtına! Ağaçlar devrildi

Olay, Maltepe'de Feyzullah Mahallesi Sahilyolu’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarındaki çam ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direğinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sahilyolunda güvenlik önlemi aldı. Ağaç ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Ağacın aydınlatma direğinde asılı kalması olası bir faciayı önledi. Ekiplerin çalışması sırasında sahilyolunda trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)







