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  4. İstanbul'da siparişe göre far çalan çete yakalandı

İstanbul'da siparişe göre far çalan çete yakalandı

02.01.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da oto yedek parça dükkanı işletmecisinin istediği modele göre otomobil farları çalan çete yakalandı. Kendilerine "Anadolu farcıları" dedikleri öğrenilen çetenin, 200 bin liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de son iki ayda otomobil farlarının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları incelemelerde, çalıntı farların Kartal Topselvi'de bulunan bir oto yedek parça dükkanında satıldığı tespit edildi. Güvenlik kameralarından diğer şüphelilerin izine de ulaşıldı. Şüphelilerin 11 farklı hırsızlıktan 200 bin liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

İddiaya göre şüpheli Mustafa B.'nin, dükkanına gelen müşterilerine lazım olan far modelini, diğer şüpheliler Emir B.(19), Hamza Y.(20) , ve Mahmut A.(21)'ya ilettiği, şüphelilerin bu siparişlere göre hırsızlık yaptığı öğrenildi. 28 Aralık tarihinde yakalanarak adliyeye sevk edilen dört şüpheliden üçü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dükkan sahibi Mustafa B., adli makamlarca serbest bırakıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)


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