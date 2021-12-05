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  4. İstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu

05.12.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Büyükçekmece Gölü kenarında bir kadın cesedi bulundu. 20 yaşındaki Elif T.'ye ait olduğu belirlenen cesedi, babası teşhis ettikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Gölü Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Cesedin gölün kenarına vurması üzerine çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Elif T.'ye ait olduğunu belirledi.

SIR ÖLÜM

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu yapılacak çalışmaların ardından belli olacak.

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BABASI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Elif T.'nin babası, kızının cesedini teşhis ettikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken babaya yakınları destek oldu.

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Kaynak: DHA

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cinayet İntihar İstanbul
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