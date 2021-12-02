HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 24 yaşındaki Elif Sinan'ın sır ölümü! Parmak izi bulunmadı

24 yaşındaki Elif Sinan'ın sır ölümü! Parmak izi bulunmadı

02.12.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi Elif Sinan'ın (24) kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sevgilisi T.A., genç kızın intihar ettiğini ileri sürdü. Savcılığın soruşturma dosyasına giren polis raporunda ise bıçakta sadece T.A.'nın parmak izine rastlanıldığı, Elif'in parmak izinin bulunmadığı belirtildi.

24 yaşındaki Elif Sinan'ın sır ölümü! Parmak izi bulunmadı

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, 4 Ağustos gecesi, kalbinden bıçaklanmış olarak ağır yaralı halde sevgilisi T.A. tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan T.A., savcılık ifadesinde, 1 yıldır sevgili oldukları Elif'in hem okuyup hem kafede garson olarak çalıştığını söyledi. Olay akşamı Elif'in çalıştığı kafeye gittiğini belirten T.A., tartıştıklarını, Elif'in taksiyle eve gittiğini, kendisinin de aracıyla peşinden gittiğini söyledi. T.A., "Tartışma nedeniyle ayrılmak istediğimi söyledim. 'Gitme, beni bırakma' dedi. Eline bıçak alıp, 'Sensiz yaşayamam' dedi. Elindeki bıçağı aldım. Evdeki tüm bıçakları toplayıp, evden ayrıldım. 5 dakika sonra tekrar eve döndüm. Kapıyı açan olmayınca mesaj attım. Beni arayıp yakındaki marketin önünde olduğunu söyledi. Yanına gittim. Araca binince tekrar 'Beni bırakacak mısın' diye sordu. Sinirlenip, 'Evet' dedim. Araçtaki siyah saplı bıçağı alarak indi. Bıçağı sağ elinde tuttuğunu gördüm. Aynı soruya tekrarladı. 'Evet' deyince bıçağı kalbinin altına soktu. Elif’i kucaklayarak hastaneye götürdüm. Kesinlikle Elif'e fiziki bir müdahalem olmadı" dedi.

Sır ölüm! Define aradığı evinde cansız bedeni bulunduSır ölüm! Define aradığı evinde cansız bedeni bulundu

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'kasten öldürme' yönünden yürütülen soruşturma kapsamında, ​İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nden şüphelinin ifadesi doğrultusunda iki sevgilinin tartıştığı kafe ve ölüm olayının yaşandığı yerdeki güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya delil olarak sunuldu. Kafedeki görüntülerde; şüpheli T.A.'nın kafeye geldiğinde Elif'e sarılması, birlikte masaya oturmaları, kısa süre sonra Elif'in masadan hızla kalkıp taksiyle ayrılması, T.A.'nın da peşinden gitmesi yer aldı. Olay yerindeki görüntüye ise aracın durması, şüphelinin araçtan inip tekrar binmesi yansırken, Elif'in araçtan indiğine dair görüntü yer almaması dikkat çekti.

BIÇAKTA PARMAK İZİ YOK

Olaya ilişkin polis raporları ile şüpheli ve tanık ifadeleri de dosyaya girdi. Olayda kullanılan bıçakta sadece şüpheli T.A.'ya ait parmak izi bulunduğu, intihar ettiği ileri sürülen Elif'in parmak izine rastlanılmadığı yönündeki polis kriminal raporu da delil olarak dosyada yer aldı. Savcılık, Elif'in ölümündeki sır perdesinin aralanması için bu rapor ve T.A.'nın ifadesindeki çelişkileri ortaya koyan güvenlik kamerası görüntülerinin de bulunduğu dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

İstanbul'da sır ölüm! Cansız bedeni bulunduİstanbul'da sır ölüm! Cansız bedeni bulundu

AVUKAT: KABURGASINI KIRAMAZ

Ailenin avukatı İbrahim Yılmaz, T.A.'nın tutuklanması yönünde savcılığa 5 ay içinde verdiği 7 dilekçede, şüphelinin ifadesindeki çelişkilere dikkat çekti. Avukat Yılmaz, dilekçelerinde, şüphelinin kendisinin ayrılmak istediğini söylediğini; ancak kafede tartıştıkları sırada Elif'in ayrılmak istediğini söyleyerek mekanı terk ettiği yönünde tanık ifadesi olduğunu belirtti. Yılmaz, şüphelinin ayrıca Elif'in araçtan indiğini söylediğini; ancak görüntülerde genç kızın araçtan indiğinin görülmediğini belirtti. Yine olayın olduğu yerde kan izine rastlanılmazken, aracın sağ koltuğunun kan gölüne döndüğünü, bu nedenle olayın araç içinde meydana geldiğini, genç kızın cinayete kurban gittiğini iddia etti. Yılmaz, ölüme neden olan bıçakta şüphelinin parmak izi bulunurken, Elif'e ait parmak izi tespit edilemediğini de belirtti. Avukat Yılmaz, otopsi raporuna göre Elif'in 6'ncı göğüs kafesinde kırık tespit edildiğini, 48 kilo ağırlığındaki genç kızın kendi kendini bıçaklayarak, göğüs kafesinin kırılmasına neden olacak şekilde güç uygulamasının mümkün olmadığını ileri sürdü.

KADINA ŞİDDETE KARŞI SAHNEYE ÇIKMIŞ

Öte yandan ölümünün ardından yakınları ve arkadaşları, genç kızın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği yönünde çok sayıda paylaşımda bulundu. Öğretmeni olduğunu söyleyen bir kullanıcı, Elif Sinan'ın 2014 yılında sahne aldığı gösteride, eşinden şiddet gören ev kadınını canlandırırken beyaz elbise ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Elif Sinan 2014 yılında lise öğrencisi olduğu yıllarda, 'Bir hazin hürriyet' adlı kadına şiddete, tacize, tecavüzlere, kadın cinayetlerine tepki için yapılan gösteride sahne almış. Sahnede bu beyaz kıyafetle eşinden şiddet gören bir ev kadınını canlandıran Elif, 'kadına şiddete dur de' diyerek gösterisini tamamlamış" dedi.

elif3

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttıProf. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Skandal olayda öğretmen ile ilgili kararSkandal olayda öğretmen ile ilgili karar
Anahtar Kelimeler:
İntihar Kırıkkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Semih Yalçın: Mansur Yavaş artık hasmımızdır

MHP'li Semih Yalçın: Mansur Yavaş artık hasmımızdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Usta şarkıcıdan kötü haber

Usta şarkıcıdan kötü haber

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.