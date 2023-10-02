HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da skandal! Küçük çocuğa zorla alkol içirip kayda aldılar...

İstanbul'da skandal! Küçük çocuğa zorla alkol içirip kayda aldılar...

02.10.2023 15:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de bir grup, küçük bir çocuğa zorla alkol içirip videosunu çekti. Görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Küçük çocuğa alkolu içiren F.İ. adlı şahıs gözaltına alındı. Şahsın çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

KÜÇÜK ÇOCUK ALKOLÜ GERİ TÜKÜRDÜ

İstanbul Başakşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bir grup gencin sokaktaki çocuğa alkol içirdiği görüldü. Sokakta alkol içilmesinin yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol alan şahıslar daha sonra yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir çocuğa alkol içirdi. Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.

asd

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada görüntülerin ardından emniyet müdürlüğü görevlileri tarafından inceleme başlatıldığı ve F.İ. adlı şahsın ikametinde yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında şahsın "kasten yaralama" ve "tehdit-hakaret" gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu ve şüpheli şahsa ilişkin "sağlık için tehlikeli madde temini" suçuyla tahkikatın sürdüğü ifade edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta korkutan anlar! 'Tak diye bir ses geldi, yataktan hopladım'Beşiktaş'ta korkutan anlar! 'Tak diye bir ses geldi, yataktan hopladım'
Erdoğan mevkidaşıyla görüştü! Açıklama geldiErdoğan mevkidaşıyla görüştü! Açıklama geldi
O ilçede nüfus patlaması yaşandı! 30 binden 100 bine dayandı... O ilçede nüfus patlaması yaşandı! 30 binden 100 bine dayandı...
Anahtar Kelimeler:
alkol İstanbul Başakşehir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.