İstanbul'da skandal! Küçük çocuğa zorla alkol içirip kayda aldılar...

İstanbul’da bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

KÜÇÜK ÇOCUK ALKOLÜ GERİ TÜKÜRDÜ

İstanbul Başakşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bir grup gencin sokaktaki çocuğa alkol içirdiği görüldü. Sokakta alkol içilmesinin yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol alan şahıslar daha sonra yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir çocuğa alkol içirdi. Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada görüntülerin ardından emniyet müdürlüğü görevlileri tarafından inceleme başlatıldığı ve F.İ. adlı şahsın ikametinde yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında şahsın "kasten yaralama" ve "tehdit-hakaret" gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu ve şüpheli şahsa ilişkin "sağlık için tehlikeli madde temini" suçuyla tahkikatın sürdüğü ifade edildi.



