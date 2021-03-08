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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı

08.03.2021 19:27 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu oluştu.

Kentte 6 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibarıyla sona ermişti.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle mesai saatleri sonrasında kent genelinde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

KÖPRÜLER YİNE YOĞUN

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda trafik akış yavaşlarken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişindeki yoğunluk da dikkati çekti.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolunda Ümraniye-Sancaktepe, D-100 Karayolu Kadıköy-Maltepe istikametinde, Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Mecidiyeköy-Avcılar arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Öte yandan mesai sonrası evlerine gitmeye çalışan vatandaşların durak ve iskelelerde kalabalık oluşturduğu görüldü.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 19.00 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü. (AA)

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