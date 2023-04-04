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Karabük'te 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho'nun sır ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı: Çıplak ayakla...

04.04.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'teki Filyos Çayı'nda 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho'nun cansız bedeni bulunmuştu. Genç kızın ölümündeki sır perdesi henüz aralanmazken Dinabongho'nun son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Dinabongho’nun gece saatlerinde çıplak ayak, sokakta koştuğu görüldü. Gabon uyruklu Arthur Akue Obiang, "Evin dışına niye çıktı bilmiyoruz. Herkes çok üzüldü. Çok trajik bir hikaye" dedi.

Karabük'te 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho'nun sır ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı: Çıplak ayakla...

Karabük'te 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho'nun cansız bedeni Filyos Çayı'nda bulunmuştu. Genç kızın ölümündeki sır perdesi henüz kalkmış değil. Olayla ilgili soruşturma sürerken genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Dinabongho’nun gece saatlerinde çıplak ayak, sokakta koştuğu görüldü.

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi. Dinabongho’nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler Dinabongho’nun bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Genç kız ortadan kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söyledi. Ancak Dinabongho, bilinmeyen nedenle çıplak ayakla sokağa çıktı. Genç kızın sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerindeki kızın kıyafetlerini otopsi görüntüleriyle karşılaştıran Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, çıplak ayak koşarken görülen kişinin Dinabongho olduğunu belirtti. Kamera görüntülerini gören arkadaşları ise üzüntü yaşadı.

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"ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİRLER"

Dinabongho’nun iyi bir insan olduğunu ve kente okumak için geldiğini söyleyen Çad uyruklu Tayyip Abderahim Youssouf, “Öldürmüş olabilirler belki. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama polisler tarafından gereken yapılıyor. O gece arkadaşlarıyla toplanmış. Yemek yapıp yemişler. Televizyon izlerken o aşağı ineceğini söylemiş. Demiş ki ‘ben telefonumu şarj etmeye ineceğim.’ Sonrasında aşağı inmiş, bir daha gelmemiş” dedi.

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"EVİN DIŞINA NİYE ÇIKTI BİLMİYORUZ"

Ölen genç kızla yakın arkadaş olduklarını ve birlikte vakit geçirdiklerini söyleyen Gabon uyruklu Arthur Akue Obiang (22) da “O gece beraberdik. 23.00 sıralarında telefonunu şarj etmek için 1’inci kata gitti. Evin dışına niye çıktı bilmiyoruz. Herkes çok üzüldü. Çok trajik bir hikaye” diye konuştu.

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Gabon uyruklu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Orlane Sima (22), “Dina iyi bir arkadaşımızdı. İyi bir kızdı, ölmesine çok üzüldük. Onun için adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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