İstanbul'da soldan, Ankara'ya sağdan aday!

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, ‘ Yerel Seçim Strateji Belgesi’nde belediye başkanlarının belirlenmesinde, geniş katılımlı önseçim seçeneği öne çıkıyor. Mevcut belediye başkanlarına ilişkin devam etme kararı alınması durumunda, söz konusu isimlerin ekim ortası gibi açıklanması, belirsizliğini koruyan il ve ilçelerdeki isimlerin netleşmesinin de aralık başına kadar tamamlanması bekleniyor. İsimlerin açıklanmasının belirli bir süreye yayılarak yapılması düşünülüyor. Başkanların elinin rahatlaması ve çalışma sürelerinin genişlemesi açısından olabilecek en erken sürede isimlerinin açıklanması gerektiği belirtiliyor. Başkan adayını erken açıklamanın avantaj sağlayacağının altı çiziliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim konusundaki son toplantısını ise milletvekili grubuyla birlikte Bolu Abant’ta düzenleyecek. Bu kampın ardından CHP’nin yerel seçimlerde izleyeceği politika netleştirilecek. İl başkanları, PM üyeleri ve milletvekilleriyle yapılan toplantılardan çıkan ortak akıl çerçevesinde CHP, yerel seçim strateji belgesini açıklayacak. Gelen kulis bilgilerine göre, CHP'nin İstanbul'a soldan, Ankara'ya sağdan aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

HANGİ KRİTERLERE GÖRE YÖNETECEKLERİ İLAN EDİLECEK



Strateji belgesinde bir başlık altında aynı zamanda başkanlar için ‘Etik Kurallar Beyannamesi’nin yer alması planlanıyor. Beyannemade, şeffaflığın nasıl sağlanacağı ve hesap verilebilirlik gibi sosyal demokrat belediyecilikte seçilen başkanların ili veya ilçeyi hangi kriterlere göre yönetecekleri ilan edilecek.

AHMET AKIN ADAY



Kılıçdaroğlu’nun meclis grubundan aday çıkarması olasılığının düşük olduğu belirtilirken, başkanlık adaylığında adı netleşen tek ismin meclis grubundan Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın olduğu kaydediliyor. Gruptan aday göstermenin en büyük kriterinin CHP’de olmayan yerleri alabilecek güçte olan isimler olduğu belirtiliyor.

