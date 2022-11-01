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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 1 KASIM 2022! Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi listesi!

01.11.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı ve İSKİ tarafından yayımlanan su kesintisi listesi 1 Kasım 2022 Salı günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Su kesintisi sorunu yaşayan birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 1 Kasım sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İşte 1 Kasım 2022 Salı günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 1 KASIM 2022! Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) web sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Peki, 1 Kasım sular ne zaman gelecek? 1 Kasım 2022 Salı günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

su kesintisi

1 KASIM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

1 Kasım 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi

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