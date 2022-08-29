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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? 29 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

29.08.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) 26 Ağustos 2022 Pazartesi günü konuya ilişkin açıklama yapıldı. Vatandaşlar internette "Sular ne zaman gelecek?" "Su kesintisi olan ilçeler hangileri?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 26 Ağustos 2022 Pazartesi günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? 29 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, 26 Ağustos 2022 Pazartesi günü, yani haftanın birinci gününde konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? İşte 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

su kesintisi

29 AĞUSTOS SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

29 Ağustos 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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