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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? 30 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

30.08.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler internette araştırılıyor. 30 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 30 Ağustos 2022 Salı günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? 30 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, 30 Ağustos 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? İşte 30 Ağustos 2022 Salı günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının detayları...

su kesintisi

30 AĞUSTOS SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

30 Ağustos 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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