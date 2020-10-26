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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 10:14 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 26 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 26 Ekim sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

26 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

26 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Bahçelievler

Bahçelievler ilçesinde su kesintisinden etkilenen Siyavuşpaşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.38’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yakuplu mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 08.23’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kartal

Kartal ilçesinde su kesintisinden etkilenen Orhantepe mahallesi ve Kordonboyu mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.51’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Pendik

Pendik ilçesinde su kesintisinden etkilenen Çınardere mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.32’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sancaktepe

Sancaktepe ilçesinde su kesintisinden etkilenen İnönü mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.51’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sarıyer

Sarıyer ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kemer mahallesi, Bahçeköy Yeni mahalle, Bahçeköy merkez mahallede 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.25’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sultangazi

Sultangazi ilçesinde su kesintisinden etkilenen Esentepe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.52’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Ümraniye

Ümraniye ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yukarı Dudullu mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.28’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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