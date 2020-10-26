İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 26 Ekim sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?
Bahçelievler ilçesinde su kesintisinden etkilenen Siyavuşpaşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.38’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Beylikdüzü ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yakuplu mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 08.23’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Kartal ilçesinde su kesintisinden etkilenen Orhantepe mahallesi ve Kordonboyu mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.51’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Pendik ilçesinde su kesintisinden etkilenen Çınardere mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.32’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sancaktepe ilçesinde su kesintisinden etkilenen İnönü mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.51’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sarıyer ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kemer mahallesi, Bahçeköy Yeni mahalle, Bahçeköy merkez mahallede 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.25’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sultangazi ilçesinde su kesintisinden etkilenen Esentepe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.52’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Ümraniye ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yukarı Dudullu mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Ekim 2020 09.28’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.