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İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Büyükçekmece, Beykoz’da sular ne zaman gelecek?

17.05.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da Büyükçekmece, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt ve Çekmeköy’de 17 Mayıs Pazartesi günü su kesintisi yaşanıyor. İSKİ’den yapılan açıklamada, Büyükçekmece, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt ve Çekmeköy’de belli bir saate kadar su verilmeyecek.

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Büyükçekmece, Beykoz’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakasındaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü Büyükçekmece, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt ve Çekmeköy’de suların belli bir süre verilmeyeceğini açıklamıştı. Suların ne zaman geleceği de açıklandı.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Büyükçekmece, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt ve Çekmeköy’de suların ne zaman geleceği açıklandı.

BEYKOZ’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Dereseki Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.05.2021 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BÜYÜKÇEKMECE’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,19 Mayıs Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kıraç Terfi Tesis İçi Trafo Arızası Sebebiyle Durmuştur. Beylikdüzü Terfiye Çalışamadıgından Dolayı Beylikdüzü Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 17.05.2021 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU’NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.05.2021 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYLİKDÜZÜ’NDE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah,Adnan Kahveci Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kıraç Terfi Tesis İçi Trafo Arızası Sebebiyle Durmuştur. Beylikdüzü Terfiye Çalışamadıgından Dolayı Beylikdüzü Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 17.05.2021 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇEKMEKÖY’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Soğukpınar Mah,Cumhuriyet Mah,Aydınlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.05.2021 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENYURT’TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Kısakürek Mah,Hürriyet Mah,Osmangazi Mah,Örnek Mah,Süleymaniye Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Akçaburgaz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Gökevler Mah,Battalgazi Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kıraç Terfi Tesis İçi Trafo Arızası Sebebiyle Durmuştur. Beylikdüzü Terfiye Çalışamadıgından Dolayı Beylikdüzü Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 17.05.2021 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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