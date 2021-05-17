İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Büyükçekmece, Beykoz’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakasındaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü Büyükçekmece, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt ve Çekmeköy’de suların belli bir süre verilmeyeceğini açıklamıştı. Suların ne zaman geleceği de açıklandı.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Büyükçekmece, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt ve Çekmeköy’de suların ne zaman geleceği açıklandı.

BEYKOZ’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Dereseki Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.05.2021 10:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BÜYÜKÇEKMECE’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,19 Mayıs Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası

Açıklama : Kıraç Terfi Tesis İçi Trafo Arızası Sebebiyle Durmuştur. Beylikdüzü Terfiye Çalışamadıgından Dolayı Beylikdüzü Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 17.05.2021 08:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.