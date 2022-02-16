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İstanbul'da suya zam gelecek mi? İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerginlik

16.02.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İstanbul'da suya zam gelecek mi?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu için toplandı. Genel Kurul toplantısı Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. İBB Meclisi'nde su fiyatlarına yapılacak zamların görüşüldüğü oturumda tartışma çıktı. Tartışma sırasında kısa süreli arbede de yaşandı. Öte yandan İSKİ'nin zam talebini içeren teklif AK Parti ve MHP grubunun oyları ile reddedildi.

İstanbul'da suya zam gelecek mi? İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerginlik

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Su zammının görüşüldüğü kurulda İYİ Parti Grup başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında sözlü atışma yaşandı. Tartışmaya dönen olayda kısa süreli gerginlik yaşandığı da görüldü. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma ara verdi.

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ZAM TALEBİNİ İÇEREN TEKLİF REDDEDİLDİ

Uzun süren tartışmalar sırasında meclis üyeleri arasında çıkan arbede nedeniyle toplantıya verilen 15 dakikalık aranın ardından oturum İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul tarafından tekrar toplandı. Okul, gündemdeki maddeleri tek tek oylamaya sundu. İSKİ'nin zam talebini içeren teklif AK Parti ve MHP grubunun oyları ile reddedildi. Ek ödenek, yatırım programı revizyonu teklifleri de oyçokluğu ile reddedildi.

Oylamanın ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "CHP ve İYİ Parti olarak 1,2,3 ve 4 numaralı maddelere 'evet' verdik, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi" dedi.

"YÜZDE 90 İLE YÜZDE 175 ARASINDA ZAM TEKLİFİ AK PARTİ GRUBU TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR"

Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "CHP'li İBB ve İBB'ye bağlı İSKİ tarafından İstanbulluların su tarifesi için yüzde 90 ile yüzde 175 arasında su zammı teklifi getirildi. AK Parti'nin yüzde 43 ile 55 arasındaki teklifi ilgili kurum ve CHP tarafında kabul edilmediği için İstanbulluların ali menfaatler ve İstanbullular düşünerek, İBB'ye bağlı kuruluş olan İSKİ'nin getirmiş olduğu yüzde 90 ile yüzde 175 arası zam teklifi AK Parti grubu tarafından reddedilmiştir. AK Parti'nin de yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki teklifi CHP ve yandaşı İYİ Parti tarafından kabul edilmemiştir" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ
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