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İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 18:24 | Son Güncelleme

Sultangazi’de iddiaya göre, lokantada yemek siparişi veren kadının yanına gelen garson, kadının ellerini okşayarak, “Kocan evde mi? Evde değilse 10-15 dakika sizin eve gelip seninle bir şey konuşacağım" diyerek sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Kadının kocasına durumu anlatması sonrası kadının ailesi ve akrabaları garsona tuzak kurarak sokak ortasında feci şekilde dövdü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 6 Eylül Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Osmangazi Katlı Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu evli ve bir çocuk sahibi I.H. yemek siparişi vermek için bir lokantaya gitti. Osmangazi Katlı Kavşağı üzerinde Suriyelilerin işlettiği lokantaya giden I.H., burada çalışan garson olarak çalışan Hüseyin Al Ferhan Al C.'nin (19) sözlü ve fiziksel tacizine uğradı.

“KOCAN EVDE Mİ?"

I.H., lokantada yemek siparişini vererek beklemeye başladı. İddiaya göre, kadının yanına gelen Hüseyin Al Ferhan Al C., I.H.’nın ellerini okşayarak, “Kocan evde mi? Evde değilse 10-15 dakika sizin eve gelip seninle bir şey konuşacağım" diyerek sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Garsona tepki gösteren kadın lokantayı terk ederek evine gitti ve yaşadıklarını kocası Z.A.’ya anlattı.

TACİZCİ TUZAĞA DÜŞTÜ

Eşinin anlattıkları karşısında şok geçiren Z.A. 19 yaşındaki tacizciyi tuzağa düşürmek için eşinden lokantaya yeniden gitmesini ve garsonun teklifinin kabul etmesini söyledi. Z.A. ailesini ve akrabalarını da konu ile ilgili bilgilendirdi. Çocuğu ile birlikte lokantaya giden kadın, garsona teklifini kabul ettiğini söyledi.

Kadınla beraber lokantadan çıkan Suriye uyruklu garson, kadının kocası, yakınları ve çevredeki bazı vatandaşlar tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Polise teslim edilen tacizci gözaltına alındıktan sonra tedavi edilmek üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Hüseyin Al Ferhan Al C.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sözlü ve fiziksel tacize uğradığı iddia edilen I.H. ve eşi Z.A., emniyetteki ifadelerinde Al C.’den şikayetçi olduklarını söylediler. Z.A., Suriye’deki iç savaştan dolayı ülkesini terk ederek Sultangazi’ye yerleşen I.H. ile üç yıl önce evlendiklerini, eşinin ikamet ettiklere adrese yakın olan Suriye yöresel yemeklerinin satıldığı lokantaya 1 aydır alışverişi için gittiğini söyledi. Eşinin daha önce de Al C. tarafından tacize uğradığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
sultangazi taciz istanbul

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