İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

Olay, 6 Eylül Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Osmangazi Katlı Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu evli ve bir çocuk sahibi I.H. yemek siparişi vermek için bir lokantaya gitti. Osmangazi Katlı Kavşağı üzerinde Suriyelilerin işlettiği lokantaya giden I.H., burada çalışan garson olarak çalışan Hüseyin Al Ferhan Al C.'nin (19) sözlü ve fiziksel tacizine uğradı.

“KOCAN EVDE Mİ?"

I.H., lokantada yemek siparişini vererek beklemeye başladı. İddiaya göre, kadının yanına gelen Hüseyin Al Ferhan Al C., I.H.’nın ellerini okşayarak, “Kocan evde mi? Evde değilse 10-15 dakika sizin eve gelip seninle bir şey konuşacağım" diyerek sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Garsona tepki gösteren kadın lokantayı terk ederek evine gitti ve yaşadıklarını kocası Z.A.’ya anlattı.

TACİZCİ TUZAĞA DÜŞTÜ

Eşinin anlattıkları karşısında şok geçiren Z.A. 19 yaşındaki tacizciyi tuzağa düşürmek için eşinden lokantaya yeniden gitmesini ve garsonun teklifinin kabul etmesini söyledi. Z.A. ailesini ve akrabalarını da konu ile ilgili bilgilendirdi. Çocuğu ile birlikte lokantaya giden kadın, garsona teklifini kabul ettiğini söyledi.