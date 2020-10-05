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  4. İstanbul'da taksi duraklarına operasyon! Gözaltılar var

İstanbul'da taksi duraklarına operasyon! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 11:48 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta taksi duraklarına ve taksicilere baskı uygulayarak çalışmalarını engelledikleri öne sürülen 5 taksi durağına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta ruhsatsız taksi durağı açarak diğer taksi duraklarına ve taksicilere baskı uygulayıp çalışmalarını engelleyen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara ve Balıkesir'de 39 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda kasten yaralama, yağma ve tehdit suçlarına karışan A.Z.Ç. liderliğindeki 18 kişi örgüt, 4 kişi ise ateşli silahlar kanunlara muhalefet kapsamında gözaltına alındı.

Suç örgütünün karışmış olduğu 10 eylem aydınlatılırken 23 kişinin mağdur sıfatıyla ifadesi alındı.

Suç örgütü üyelerinin adreslerinde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 88 fişek, 50 tüfek fişeği, çeşitli ebatlarda sopa ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA


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