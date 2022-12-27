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İstanbul'da taksi ücretlerine zam konuşulurken Eyüp Aksu'dan dikkat çeken açıklama! 'Yeniden zam talebinde bulunacağız'

27.12.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi. Alınan karara göre taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Zam oranın yeterli bulmadıklarını belirten Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Giderlerimiz için tekrar zam talebinde bulunacağız" diye konuştu. Aksu'nun açıklama yaptığı sırada, bazı taksiciler toplantıdan çıkanlara tepki gösterdi. Bir taksici, 'Terbiyesizler, bizi bitirdiniz' diye bağırdı.

İstanbul'da taksi ücretlerine zam konuşulurken Eyüp Aksu'dan dikkat çeken açıklama! 'Yeniden zam talebinde bulunacağız'

İstanbul'da UKOME kararı doğrultusunda taksi, servis ve toplu ulaşıma zam yapıldı. Taksiye yüzde 29,10 zam yapılırken 9,80 TL olan açılış fiyatı 12,65 TL oldu. Kısa mesafe ücreti ise 40 TL'ye yükseldi. Karar sonrası açıklama yapan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Giderlerimiz için tekrar zam talebinde bulunacağız" diye konuştu.

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"YÜZDE 50'DE ISRAR ETTİK AMA..."

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu UKOME toplantısında alınan zam kararı sonrası Yenikapı'da bulunan Dr.Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nin önünde açıklama yaptı. Toplantıyı Yenikapı'da takip eden 50 taksi şoförüyle birlikte takip eden Aksu, "Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı. Vatandaşı da düşünerek, komisyon bu talebimizi uygun görmedi. Şimdi, 28 lira olan açılış ücreti 40 lira oldu. Oran açısından yüzde 42.86'ya tekabül ediyor. Bekleme, 67.20 liraydı,100.80 oldu. Bekleme ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kilometre 6.30'du, 8.51 oldu. Yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu üç kademeyi ortalamaya vurursanız yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yani biz yüzde 50'de ısrar ettik ama, yüzde 40 oranında zam yapıldı" dedi.

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"YENİDEN ZAM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

Takdirin komisyonda olduğunu ifade eden Aksu, "Giderlerimize karşı tekrar zam talebinde bulunacağız. Yarın veya öbür gün İBB'den yazıyı alacağız. Haftasonu da ayın 1'inde taksimetre ayarı yapılmış olacak. Kısacası bugün yapılan UKOME toplantısında yüzde 40 oranında taksimetre ücretlerine zam yapılmış oldu" diye konuştu.

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"TERBİYESİLER, BİZİ BİTİRDİNİZ"

Eyüp Aksu'nun açıklama yaptığı sırada, bazı taksiciler toplantıdan çıkanlara tepki gösterdi. Bir taksici, 'Terbiyesizler, bizi bitirdiniz' diye bağırdı. Taksi şoförünü meslektaşları sakinleştirdi. Açıklama bitiminde taksiciler alandan ayrıldı.

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Kaynak: DHA

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Zam taksi UKOME Eyüp Aksu

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