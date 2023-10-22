İstanbul'da taksici dehşeti! Önce darp etti ardından bıçakladı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sokak üzerindeki kaldırımda bekleyen Selçuk C. husumetlisi taksici Turgay Y.’yi (43) gördü. Ardından Selçuk C., husumetlisinin taksisine binerek onunla tartışmaya başladı. İddiaya göre, Turgay Y. ile Selçuk C. arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kız arkadaşına Turgay Y.‘nin laf ettiğini söyleyen Selçuk C. ona vurmaya başladı. Bunun üzerine Turgay Y. de karşılık vererek Selçuk C.’yi önce araç içerisinde darp etti ardından da araçtan inerek onu bıçakladı.

YERE YIĞILDI

Olayın ardından taksici aracına binerek uzaklaşırken, baldırından yaralı şahıs ise bir süre uzaklaştıktan sonra yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Selçuk C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenilirken, yaşanan o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

YAKALANDI

Adresi de tespit edilen şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Turgay Y.’nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Suçunu itiraf ederek olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Turgay Y., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA





