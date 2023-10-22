HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da taksici dehşeti! Önce darp etti ardından bıçakladı

İstanbul'da taksici dehşeti! Önce darp etti ardından bıçakladı

22.10.2023 10:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, kız arkadaşına laf ettiği gerekçesiyle taksici Turgay Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine taksici, Selçuk C.'yi önce darp etti ardından ise bıçakladı. Kanlar içinde kalan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken dehşet saçan taksici gözaltına alındı.

İstanbul'da taksici dehşeti! Önce darp etti ardından bıçakladı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sokak üzerindeki kaldırımda bekleyen Selçuk C. husumetlisi taksici Turgay Y.’yi (43) gördü. Ardından Selçuk C., husumetlisinin taksisine binerek onunla tartışmaya başladı. İddiaya göre, Turgay Y. ile Selçuk C. arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kız arkadaşına Turgay Y.‘nin laf ettiğini söyleyen Selçuk C. ona vurmaya başladı. Bunun üzerine Turgay Y. de karşılık vererek Selçuk C.’yi önce araç içerisinde darp etti ardından da araçtan inerek onu bıçakladı.

AW058483_04

YERE YIĞILDI

Olayın ardından taksici aracına binerek uzaklaşırken, baldırından yaralı şahıs ise bir süre uzaklaştıktan sonra yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Selçuk C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenilirken, yaşanan o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

AW058483_05

YAKALANDI

Adresi de tespit edilen şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Turgay Y.’nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Suçunu itiraf ederek olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Turgay Y., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşine kabus yaşattı, döktüğü kan yetmedi! Sosyal medyadaki fotoğraflar...Eski eşine kabus yaşattı, döktüğü kan yetmedi! Sosyal medyadaki fotoğraflar...
Sosyal medyadan satıyorlardı, yakalandılarSosyal medyadan satıyorlardı, yakalandılar
Önemli karar! Yargıtay son noktayı koydu: Evi terk eden evli erkeğin...Önemli karar! Yargıtay son noktayı koydu: Evi terk eden evli erkeğin...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul taksi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsiyet değiştirmişti! Ses estetiği yaptırdı

Cinsiyet değiştirmişti! Ses estetiği yaptırdı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.