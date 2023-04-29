İstanbul'da tartışma yaratan pankart! Canan Kaftancıoğlu: 'Son kez uyarıyorum!'

İstanbul Ümraniye'de asılan bir pankart gündem oldu. Ümraniye Ülkü Ocakları tarafından asılan bir pankartta Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünün yarısı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüzünün yarısı ise Pervil Buldan olarak resmedildi.

KAFTANCIOĞLU: YALANA, İFTİRAYA SIĞINACAK KADAR ÇARESİZ KALMIŞ OLMANIZ ÜZÜCÜ

O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şunları ifade etti:

"Gençleri zehirleyen sadece AKP değil Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse… Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü. Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum!

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy; Mehmetçiğin yaşam ve her türlü haklarının korunması, astsubayların tazminat problemlerinin çözülmesi ve sözleşmeli erbaşların kadroya alınması gibi onlarca problemin çözülmesi demektir aynı zamanda..."

Gençleri zehirleyen sadece AKP değil Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse…

Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü

Son kez uyarıyorum!

iftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum! pic.twitter.com/hLxn279Pi9 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 29, 2023

CAN POYRAZ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

CHP İstanbul Basın Danışmanı Can Poyraz da söz konusu görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı. Poyraz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlgili afiş Ümraniye Ülkü Ocaklarından karşı binaya uzatılan iple asılmıştır. Afişi asanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş ve afiş Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri tarafından kaldırılmıştır."

