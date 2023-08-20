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İstanbul'da tehlikenin fotoğrafı: Geldiği nokta korkutucu! Barajlar son 9 yılın en düşük seviyelerini gördü

20.08.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşırı sıcakların etkisi İstanbul'daki barajların doluluk oranını etkilemeye devam ediyor. Su tasarrufu konusunda sık sık çağrı yapılırken son olarak mega kentteki barajlardaki doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyelerini gördü. Havadan çekilen karelerde eskiden su olan yerlerde artık hayvanların otladığı görüldü.

İstanbul'da tehlikenin fotoğrafı: Geldiği nokta korkutucu! Barajlar son 9 yılın en düşük seviyelerini gördü

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 seviyelerini gördü. Kuraklığı gösteren kareler durumun vahametini gözler önüne serdi.

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YÜZDE 12'YE DEK GERİLEDİ

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Barajında geçen sene bugün 68.13 olan su seviyesi, bugün itibariyle 12.02 seviyelerine kadar geriledi.

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Alibeyköy Barajında ise geçen yıl bugün 39.41 olan su seviyesi, bugün 14.96’yı gördü.

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PLASTİK ATIKLAR MEYDANA ÇIKTI

Havadan çekilen görüntüler de barajlardaki durumu gözler önüne serdi. Geçmişte su olan yerlerde koyunların otladığı görüldü. Suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.

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(İHA)

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