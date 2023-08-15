İstanbul'da TIR devrildi! TEM'de trafik durma noktasına geldi

Kaza, 15.00 sıralarında TEM Otoyolu, Bahçeşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, M.M.A.'nın kullandığı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle TIR ve üzerinde bulunan konteyner devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. TIR ve konteynerin vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

