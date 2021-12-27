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  4. İstanbul'da trafik kazası... Vücudunda kopan parçalar caddeye savruldu!

İstanbul'da trafik kazası... Vücudunda kopan parçalar caddeye savruldu!

27.12.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'da karşı kaldırıma geçmek isteyen yaya, hızla gelen otomobil yüzünden yaşamını yitirdi. Olay yerinde vefat eden 65 yaşındaki adamın vücudundan kopan parçalar caddeye dağıldı. Sürücünün yayaya çarptığını fark ettiği halde olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İstanbul'da trafik kazası... Vücudunda kopan parçalar caddeye savruldu!

Kaza saat 05.30'da Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Ahmet Oğul isimli yayaya çarptı.

ÖNCE ÇARPTI, SONRA KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya Ahmet Oğul hayatını kaybetti. Çarpan araç ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden yayanın üstünü örttü.

65 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri de cadde üzerinde trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirerek başka bir kazanın yaşanmamasını engelledi. Olay yeri inceleme ekipleri de hayatını kaybeden şahıs üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından yayanın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KAÇAN OTOMOBİL HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, yayaya çarpan aracı bulmak için çalışmalara başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa İstanbul
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