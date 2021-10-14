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İstanbul'da trafik yoğunluğu (14 Ekim İstanbul trafik durumu)

14.10.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sabah saatlerinde hem köprü ve yollarda hem de toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (14 Ekim İstanbul trafik durumu)

Sabahın erken saatlerinden itibaren kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik oluşmaya başladı.

İşine yetişmeye çalışan vatandaşlar ve okula giden öğrenciler toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Maltepe'den başlayan trafik, Kadıköy'e kadar sürüyor.

Cevizlibağ mevkisi Topkapı istikametinde etkili olan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar etkisini sürdürürken, tersi istikamette akıcı seyrediyor.

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişte her iki köprüde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında normale dönüyor.

Öte yandan İBB verilerine göre, saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

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İstanbul
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