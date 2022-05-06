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İstanbul'da Tülay Kara dehşeti yaşadı! Önce taciz etmeye çalıştı sonra da...

06.05.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de 57 yaşındaki Tülay Kara dehşeti yaşadı. Kara, marketten çıktından sonra tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın taciz etmeye çalıştığı Kara, bir süre yerde sürüklendikten sonra boynundan bıçaklandı. Polis başlatılan soruşturma kapsamında saldırganı gözaltına aldı.

Olay, İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. 57 yaşındaki Tülay Kara, marketten çıktıktan sonra 32 yaşındaki Abdullah D.'nin saldırısına maruz kaldı. Saldırganın taciz etmeye çalıştığı Kara, bir süre yerde sürüklendikten sonra boynundan bıçaklandı. Olay sonrası kaçan saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Kara'nın alışveriş yaptığı marketin sahibi Serkan Doğan "Kameradan izledik, kadın çıktıktan sonra saldırgan dükkanın önüne geliyor, oyalanıyor. Sonra abla eve doğru giderken peşine düşüyor" diye konuştu.

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YERDE SÜRÜKLENDİ, BOYNUNDAN BIÇAKLANDI

Olay, Çarşamba akşamı saat 20.50'de Bahçelievler Siyavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişini tamamlayan Tülay Kara, aynı cadde üzerindeki evinin yolunu tuttu. Kara, apartman girişine geldiğinde daha önce tanımadığı biri arkasından koştu ve saldırdı. Kara, birinin kendisini taciz etmeye çalıştığını fark edince bağırmaya başladı. Saldırgan Kara'yı bir süre yerde sürükledikten sonra boynundan bıçaklayıp kaçtı. Olaydan sonra Tülay Kara, yakınlarının ve komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden eşkali belirlenen Abdullah D. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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"ÖNCE OYALANIYOR, SONRA PEŞİNDEN GİDİYOR"

Tülay Kara'nın alışveriş yaptığı marketin sahibi Serkan Doğan "Tanıdığımız, sevdiğimiz bir ablamız. Buraya geldi alışverişini yaptı ve evine gitti. Kameradan izledik, kadın çıktıktan sonra saldırgan dükkanın önüne geliyor, oyalanıyor. Sonra abla eve doğru giderken peşine düşüyor. Abla apartmana girdikten sonra da saldırıyor" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bahçelievler taciz
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