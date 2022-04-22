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İstanbul'da Ukraynalılardan 'savaşa hayır' eylemi! O sırada Rus vatandaşı megafonu eline aldı ve...

22.04.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyanın pek çok noktasında savaş karşıtı eylemler de sürüyor. Son olarak İstanbu’da da Ukraynalılar tarafından bir ‘savaşa hayır’ eylemi gerçekleştirildi. Beyoğlu’nda toplanan bir grup Ukraynalının eyleminde, üzerlerine giydikleri temsili kanlı kefenle yere yatan grup üyeleri savaşın bitmesini isterken eyleme katılan bir Rus vatandaşı da eline megafonu alarak yaptığı konuşmayla Ukraynalılara destek verdi.

İstanbul'da Ukraynalılardan 'savaşa hayır' eylemi! O sırada Rus vatandaşı megafonu eline aldı ve...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepkiler yükselmeye devam ediyor. Beyoğlu Odakule Meydanı’nda toplanan Ukraynalılardan oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, ’savaşa hayır’ eylemi gerçekleştirdi. Ukrayna bayraklarıyla ’Putin’i durdur, savaşı durdurun’, ’Sadece Ukraynalı olduğum için öldürüldüm’ gibi yazılı pankartlar taşıyan grup, özellikle Bucha kentinde yaşanan ölümlere dikkat çekti. Üzerlerine giydikleri temsili kanlı kıyafetle yere yatan grup üyeleri savaşın bitmesini istedi.

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Grup adına yapılan açıklamada, "Bucha kentinde yapılanlar, Ukrayna’da yapılanlar insanlık dışıdır. Üzerinde ’yalnızca çocuklar var’ yazan sivil araçları bombalamak, vurmak soykırımdır. Soykırıma dur de’ ifadelerine yer verildi.

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RUS VATANDAŞI ELİNE MEGAFONU ALIP "SAVAŞIN DURMASINI İSTİYORUM" DEDİ

Ukraynalı grubun sloganları ve konuşmaların ardından eline megafonu alan bir Rus vatandaşı ise, "Ben bir istisna değilim, benim gibi bu savaşı desteklemeyen bir çok Rus var. Ben bu savaşın durmasını istiyorum. Ben bu eylemlere gelip orada bir sürü Ukraynalı gördüğümde onların gözüne nasıl bakacağım, Putin’in yüzünden utandığım kadar daha önce hiç utanmamıştım" ifadelerini kullandı. Eyleme bazı Türk vatandaşların da destek verdiği görülürken, eylemin sona ermesinin ardından grup dağıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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