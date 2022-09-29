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İstanbul'da ünlü gece kulübündeki kavgada yeni detaylar! 'Size sıkıntı mı olayım, siz kimsiniz?'

29.09.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ünlü bir gece kulübünde biri kadın 3 kişi arasında yaşanan kavga sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden işletmenin güvenlik görevlisi E.S. tutuklandı. M.B'nin kendilerine "Bize cevaben 'Size sıkıntı mı olayım? Siz kimsiniz?'" dediğini aktaran güvenlik görevlisi, "Refleks olarak karşılık verdik. Genel olarak hakaret içerikli sözler söylediği için sinirlendik" dedi.

İstanbul'da ünlü gece kulübündeki kavgada yeni detaylar! 'Size sıkıntı mı olayım, siz kimsiniz?'

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'taki ünlü bir gece kulübünde meydana gelmişti. Gece kulübünün çalışanları ile mekana girmek isteyen biri kadın 3 kişi arasında yaşanan olayda tutuklanan güvenlik görevlisi, M.B'nin kendilerine "Size sıkıntı mı olayım? Siz kimsiniz?" dediğini aktardı. "Refleks olarak karşılık verdik" diyen güvenlik görevlisi, "Olay yerine silahın nasıl geldiği konusunda bilgim yok. Kavga sırasında hiç kimsenin elinde cisim yok" dedi.

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"GİRERKEN SİZE Mİ SORACAĞIZ?"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Eylül'de Ortaköy Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün çalışanları ile mekana girmek isteyen biri kadın 3 kişi arasında yaşanan kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sonradan gözaltına alınan 5 şüpheliden işletmenin güvenlik görevlisi E.S. de tutuklandı.

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Şüpheli E.S, savcılık ifadesinde, herhangi bir güvenlik sertifikası ya da eğitimi olmadığını ancak bahsi geçen iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirtti.

Olay günü saat 02.50 sıralarında M.B. adlı kişinin, çalıştığı gece kulübüne geldiğini, hızlıca mekana girmeye çalıştığını anlatan şüpheli, "Normalde rezervasyon almıyoruz. Bize 'Zaten arkadaşlarımız içeride. Girerken size mi soracağız?' şeklinde bağırdı. Alkollüydü. Yanında İ.C.E. ve tanımadığım bir erkek şahıs vardı. Biz Z.İ. ile birlikte M.B'yi sakinleştirmeye çalıştık. 'Hiç sıkıntı çıkartmayacağım. Zaten arkadaşlarım içeride, doğum günü kutlayıp çıkacağım.' dedi. İçerden gelen arkadaşları kendisine yardım etti, bu şekilde içeri girdiler." beyanında bulundu.

"SİZE SIKINTI MI OLAYIM, SİZ KİMSİNİZ?"

Şüpheli güvenlik görevlisi, M.B'nin içeri girdikten yaklaşık 5 dakika sonra K. adlı mesai arkadaşı tarafından dışarı çıkartıldığını kaydederek, "İçeride olay çıkarmış. Kendisine buna devam etmesi halinde yardımcı olamayacağımızı kibar bir dille söyledik. Bize cevaben 'Size sıkıntı mı olayım? Siz kimsiniz?' dedi ve küfretti. Sonra K. isimli arkadaşımız M.B'nin dudağına kafasıyla vurarak darbetti. Olay yerine diğer güvenlik arkadaşlar da geldi. Kendisini merdivenlerden aşağı indirdik. Refleks olarak karşılık verdik. Genel olarak hakaret içerikli sözler söylediği için sinirlendik." ifadelerini kullandı.

"SİLAHIN NASIL GELDİĞİ KONUSUNDA BİLGİM YOK"

M.B'nin yanındaki İ.C.E. adlı kadına herhangi bir darp girişimi olmadığını savunan E.S, "Olay yerine silahın nasıl geldiği konusunda bilgim yok. Kavga sırasında hiç kimsenin elinde cisim yoktu. Pişmanım." dedi.

OLAY

Ortaköy Mahallesi'nde 8 Eylül'de bir gece kulübünde eğlenen biri kadın 3 kişi, fazla alkolün etkisiyle dışarıya çıkartılmış, tekrar içeriye girmek istedikleri sırada da güvenlik görevlileriyle tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi darp edilmiş, bu anlar güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.

Aynı gecenin ilerleyen saatlerinde kavganın yaşandığı yere gelen motosikletli 4 şüpheli, işletme çalışanlarına silahla ateş etmişti.

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı, silah kullandığı tespit edilen ve yakalanan 5 kişinin tutuklandığı bildirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 5 kişiyi daha gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden E.S. tutuklanmıştı, F.A, M.G. ve M.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, B.S. serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kavga gece kulübü
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