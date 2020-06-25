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İstanbul’da vapurdan sonra metro ve otobüs ücretleri de düşecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 20:54 | Son Güncelleme

UKOME’un son dakika kararı alarak işe giriş ve çıkış saatlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla vapurlarda indirim yapması dikkat çekti. Peki UKOME metro, otobüs ya da metrobüslerde fiyat indirimi yapacak mı?

İstanbul’da vapurdan sonra metro ve otobüs ücretleri de düşecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) yaptığı açıklamayla yaz sezonu boyunca vapurların belirli saatlerinde fiyat indirimine geçilmişti. İşe gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluğu azaltmak için yapılan bu çalışma vatandaşların heyecanla; “Metro fiyatlarında da indirim olacak mı? Otobüs ya da metrobüs geçiş ücretleri de düşecek mi? Metrolarda da saatlere göre indirim var mı? İndirim sadece vapurlar için mi?” geçerli sorularını sormaya başladı.

İstanbul’da vapurdan sonra metro ve otobüs ücretleri de düşecek mi?

UKOME’un aldığı kararla İstanbul’da yolcular 31 Ağustos 2020 tarihine kadar İBB Şehir Hatları vapurları günün 10:00-16:00 saatleri arasında fiyat değişikliğine gitti. Bu saatler arasında İstanbul’da yeni vapur ücretleri 5 kuruş bilet fiyatından olacak. İBB Şehir Hatları vapurlarının yeni ücreti 31 Ağustos 2020 tarihine yani yaz sezonu bitene kadar geçerli olacak. Peki yoğunluğu azaltmak amacıyla metro ve otobüs fiyatları da düşecek mi? Otobüs ve metrolarda da saatlere göre indirim var mı?

Metro, otobüs ve metrobüsde de saatlere göre indirim var mı?

UKOME’un aldığı bu kararla sabah saatlerinde işe gidişlerde ve akşam saatlerinde işten dönüşlerde vapurlarda yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla bu karar alındı. Henüz metro ve otobüs gibi İstanbulluların çok fazla kullandığı diğer ulaşım araçlarına herhangi bir indirim açıklaması yapılmadı.

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