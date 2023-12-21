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İstanbul'da vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı! 'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diyen kadına tekme attı

21.12.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da hamile bir kadın ile bir adam arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen kadının, "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağırmasıyla sinirlenen adam "Sen neyin peşindesin?" diyerek kadına tekme attı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, tartışmaya şahit olan vatandaşlardan biri "Kızın ayaklarına doğru vurdu. Kız 'Bir şey yaptıysan sonucuna katlanacaksın' diye bağırıyordu" dedi.

İstanbul'da vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı! 'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diyen kadına tekme attı

Olay, 17 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde Kocasinan Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halindeki otomobilin sürücüsüyle otomobildeki kadın arasında tartışma çıktı.

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"BENİ HAMİLEYKEN ORTADA MI BIRAKACAKSIN?"

Otomobili durduran adam kadını araçtan indirmek istedi. Öfkeli adam, kadının inmemesi üzerine otomobili bırakıp caddede yürümeye başladı ardından da 'Çık dışarı' diye bağırdı. Otomobilden inen kadının, "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağırmasıyla sinirlenen adam 'Sen neyin peşindesin?' diyerek kadına tekme attı. Araya giren vatandaşlar öfkeli adamı olay yerinden uzaklaştırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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"KIZ 'BİR ŞEY YAPTIYSAN SONUCUNDA KATLANACAKSIN' DİYE BAĞIRIYORDU"

Tartışmaya şahit olan Kazım Mertoğlu, "Kız otomobilden aşağıya indi, bağırmaya başladı. Beyefendi de aşağıya doğru kaçtı. Tekrar geri dönüp kıza vurmaya başladı. Vuran adam 'Git' diyordu. Kız 'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diye bağırıyordu. Gençler vardı burada, adamı korkutup kaçırdı. Aşağıya doğru kovalamaca oldu. Kızın ayaklarına doğru vurdu. Kız 'Bir şey yaptıysan sonucuna katlanacaksın' diye bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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