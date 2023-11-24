İstanbul'da yakalanan çete lideri hakkındaki iddialar sonrası sert çıkış! "Süleyman Soylu'yu gömelim derken devletin birimlerini gömüyorlar"

Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadelesi son dönemin en çok konuşulan konuları arasında. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesinin ardından hemen hemen her gün yeni bir suç örgütüne yönelik operasyon haberi geliyor. Comanchero da son dönemde çökertilen çetelerden biriydi. Çetenin lideri Hakan Ayık hakkındaki vatandaşlık ve ikamet iddialarıyla ilgili AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.



Comanchero lideri Hakan Ayık

"ORGANİZE HABERLER DEVAM EDİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Süleyman Soylu "Organize haberler devam ediyor!!! Devletin tüm birimlerini Emniyet İstihbarattan MİT’e, İNTERPOLDEN Nüfus’a, Tapu’dan Valiliklere, Bakanlıklardan Cumhurbaşkanlığına kadar töhmet altında bırakan, gazetecilerin tüm detaylarını elde ettiği! kamuoyuna manipüle ederek servis ettiği bu haberlerin doğru bilgilerini herkesin öğrenme hakkı var" mesajını verdi.

"SOYLU'YU GÖMELİM DERKEN DEVLETİN BİRİMLERİNİ GÖMÜYORLAR"

Soylu, paylaşımının devamında "Kırmızı bültenle aranan birinin vatandaş olabilmesi hatta ikamet bile alabilmesi kanunen de fiilen de mümkün değildir. İftiralar, yalanlar, yakıştırmalarla Süleyman Soylu’yu gömelim derken tüm devletin birimlerini aynı zamanda gömüyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi ve paylaşımı şöyle noktaladı:

"TÜRKİYE'YE NARKO DEVLET İFTİRASI ATANLARIN HEZEYANI"

"Devletin yaptığı bütün mücadeleyi fitne ve iftira ile hedef alan anlayış hastalıklı ve sistematik olarak Türkiye’ye narko devlet iftirası atanların hezeyanıdır."