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İstanbul'da yangında can pazarı! Daireden aşağı atladılar

02.11.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan biri kadın yabancı uyruklu 3 kişi alevlerin arasından aşağıya atladı. Vatandaşların battaniye açarak kurtarmaya çalıştığı 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında bir kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

İstanbul'da yangında can pazarı! Daireden aşağı atladılar

Yangın Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesinde saat 01.45 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 75/12 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süreden büyüyen alevler tüm katı sardı.

3 KİŞİ AŞAĞI ATLADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki koldan da müdahale etti. Bu sırada dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın yabancı uyruklu 3 kişi alevlerin arasında kalmamak için 4. kattan aşağı atladı. Sokaktaki vatandaşlar ise battaniyeler ile aşağıda önlem aldı. Alevlerin yükseldiği dairede bulunan 3 yabancı uyruklu kişi beton zemine düşerek ağır yaralandı. Sağlık ekipleri de alevlerin arasından atlayan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu dairede çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası dairede hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA-İHA


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yangın İstanbul Zeytinburnu
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