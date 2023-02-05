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İstanbul’da yarın (6 Şubat) okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? İstanbul hava durumu

05.02.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışı beklenirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullular için uyarı yaptı. Bununla birlikte İstanbul'da 6 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki İstanbul’da yarın (6 Şubat) okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? İşte İstanbul hava durumu...

İstanbul’da yarın (6 Şubat) okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? İstanbul hava durumu

İstanbullular olumsuz hava şartlarına karşı kendini hazırladı. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı beklenirken öğrenciler, 6 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağını da sorguluyor. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. Peki İstanbul’da yarın (6 Şubat) okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? İşte İstanbul hava durumu...

İstanbul’da yarın (6 Şubat) okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? İstanbul hava durumu

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tatil duyuruları için gözler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya çevrildi. Henüz pazartesi okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

Meteoroloji tahminlerine göre; İstanbul'da Pazar, Pazartesi ve Salı günü kar yağışı bekleniyor.

İstanbul’da yarın (6 Şubat) okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? İstanbul hava durumu

VALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbulluları yağışına karşın uyaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu sözleri sarf etti:

"Kıymetli Hemşehrilerim, #İstanbul'da beklenen fırtına ve kar yağışına yönelik gerekli tedbirlerimizi aldık. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

İstanbul’da yarın (6 Şubat) okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? İstanbul hava durumu

AKOM'DAN UYARI!

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.


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hava durumu İstanbul kar tatil

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