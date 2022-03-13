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İstanbul'da yarın kar yağışı olacak mı? Ekrem İmamoğlu açıkladı!

13.03.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışı aralıklı olarak devam ederken vatandaşlar yağışın ne kadar süreceğini merak ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. İstanbul'da 4 gündür yoğun bir kar mücadelesi verdiklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu, kentte yarın kar geçişleri yaşanabileceğini söyledi. İmamoğlu, "Bu akşam buzlanma söz konusu olacak. 39 ilçenin bugün ve yarın ortaya koyacağı performans önemli" dedi. İşte İmamoğlu'nun o açıklamaları!

İstanbul'da yarın kar yağışı olacak mı? Ekrem İmamoğlu açıkladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM Merkezi’nde yoğun kar yağışının ardından İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Yarın da aralıklarla kar yağışı geçişleri beklendiğini söyleyen İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Yarın da ara geçişlerle kar yağışı gözüküyor. Bu akşam buzlanma söz konusu olacak. Bu gece, sabaha karşı buzlanmaya dönük tuzlama işlemi yapılacak.

39 ilçenin bugün ve yarın ortaya koyacağı performans önemli. Bizim ekiplerimiz kendi sorumluluk alanlarını bitirdikten sonra, tüm ilçelerimize katkı sunacaklarını söylemek isterim.

Kamu kurum ve kuruluşlarının büyük çabasıyla bu tarihi süreci çok az sorun ve problemle aştık diyebilirim. En sıkı yol arkadaşlarımızın başında Meteoroloji geliyor. Hem AKOM’daki arkadaşlarımız hem de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün bize ışık tutan pozisyonuyla işi yönetme sürecimizi güçlendiren, anlık hatta saatlik anlamda güzel adımlar atmamızı sağlayan Meteoroloji'ye teşekkür ediyorum.

Dün akşam İstanbul’da 40 santimetre kar yağışı gözlendi. Bir anda en doğusundan en batısına kadar Sibirya’dan gelen kar kenti kapladı. Araç yoğunluğu bir ara yüzde 8’e kadar düştü. Bu anlık kar yağışında bu destek olmasaydı bunu yönetmesi güç olurdu. Bütünüyle vatandaşlarımızın bize dönük katılımları, uyarılarımızı uymaları çok önemliydi."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu kar yağışı İstanbul
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