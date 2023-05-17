İstanbul’da yaşlı çifte kapkaççı şoku! Polis tarafından böyle tespit edildiler

Şişli Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, yaşlı bir çift akşamüstü evlerine gitmek için sokak üzerinde yürümeye başladı. O esnada motosikletle sokak üzerinde seyreden iki şahıs, çiftin elindeki çantayı kapkaç yaparak hızla uzaklaştı. Aynı şahıslar Mecidiyeköy Meydanı’nda da yaklaştıkları bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yaptı.

SİYAH BANTLI PLAKADAN TESPİT EDİLDİ

Olayların ardından mağdurların şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği ekipleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların kullandığı beyaz renkli motosikletin plakasının bir kısmını siyah bantla kapattığı belirlendi. Buradan yola çıkan Şişli polisi benzer renk, marka ve modeldeki yüzlerce motosikleti inceleyerek plakanın tamamına ulaştı. Çalışmalar sonucunda kapkaç yapan şahısların B.E.A. ve A.H. olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Yakalamaya yönelik çalışmalara devam eden polis ekipleri, iki şahsı olaydan 2 gün sonra Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’ndeki bir sokakta olayda kullandıkları motosikletle birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahıs, ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

