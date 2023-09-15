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  4. İstanbul'da yol verme kavgası! Pideci kuryesi dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da yol verme kavgası! Pideci kuryesi dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

15.09.2023 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de trafikte çıkan kavga kanlı bitti. Pidecide çalışan motosikleti kurye, yol verme yüzünden tartıştığı 3 kişiye çalıştığı pideciden aldığı bıçak ve satırla saldırdı. Saldırıda, Kadir G. hayatını kaybetti, Ö.G., ve E.G. ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'da yol verme kavgası! Pideci kuryesi dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Maltepe'deki olay 18.00 sıralarında, Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir pidecide çalışan motosikletli kurye, trafikte yol verme yüzünden 3 kişinin kendisine silah çekmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

BIÇAK VE SATIRLA SALDIRDI

Hızla çalıştığı pideciye giden kurye, bıçak ve satır alarak 3 kişinin yanında döndü. Elindeki bıçak ve satırla tartıştığı kişilere saldırdı. Saldırıda, 3 kişiden Kadir G. hayatını kaybetti, Ö.G., ve E.G. ise yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polis sevk edildi. Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Maltepe

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