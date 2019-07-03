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İstanbul'da yol verme tartışmasında silahlar konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar'da motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kanlı bitti. Motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne ablasının ve arkadaşının gözleri önünde kurşun yağdırdı.

İstanbul'da yol verme tartışmasında silahlar konuştu

Olay, Bağcılar İSTOÇ yan yolda sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DBE 171 plakalı otomobilin sürücüsü Serdar Ç. ve ablası Aslı A. ile arkadaşı Buket A. yan yolda seyrettiği sırada arkadan gelen bir motosikletli yol istedi. Serdar Ç. ise motosiklet sürücüsüne yol vermedi. Kendisine yol vermemesine rağmen otomobilin yanından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Kazada yara almayan motosiklet sürücüsü, Serdar Ç.’nin kendisine yol vermemesine sinirlenerek tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından silahını çıkaran motosiklet sürücüsü, Aslı A. ile Buket A.’nın gözlerine önünde Serdar Ç.’nin üzerine kurşun yağdırdı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağık ekipleri sevk edildi.

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AĞIR YARALANDI

Polis ekipleri motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Ağır yaralanan Serdar Ç. ise sağlık ekiplerince çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar "yol verme" tartışması

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