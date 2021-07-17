İstanbul'da yolcu minibüsüne seyir halindeyken silahlı saldırı

Olay, Yenişehir Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında yaşandı. Reyhan Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Servet Karaaslan'ın kullandığı yolcu minibüsüne, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yol üzerinde bulunan ve içerisinde 3 kişi olduğu tespit edilen otomobilden ateş açıldı.

KALDIRIMA ÇIKIP DUVARA ÇARPTI

Saldırının ardından bir süre daha ilerleyen minibüs, kaldırıma çıkarak bir sitenin duvarına çarptı. Saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçarken, saldırıda minibüsün sürücüsü Servet Karaaslan, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Yine minibüste bulunan 1 yolcu da kazanın ardından hafif şekilde yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silahla yaralanan Karaaslan ve yolcu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Karaaslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Görgü şahitlerinden bilgi alan polis, saldırganlarla ilgili çalışma başlattı.

"ÖN KOLTUKTAN BİR KİŞİ ATLADI"

Olay sırasında çevrede bulunan Yasemin Tütü, "Önce şurada silah sesini duydum. Sonra minibüs sağa sola gitmeye başladı. Sonra 2-3 el daha silah sesi duydum. Sonra ön koltuktan bir kişi atladı. Kaçmaya başladı." dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)



