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  4. Bekçilere pompalı tüfekli saldırı! 1 Şehit, 1 Yaralı

Bekçilere pompalı tüfekli saldırı! 1 Şehit, 1 Yaralı

14.07.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da silahlı kavga ihbarına giden bekçilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği bekçilerden Göksel Koşal (31) şehit olurken, F.D. ise yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Necip S.’yi saklandığı evde yakaladı.

Bekçilere pompalı tüfekli saldırı! 1 Şehit, 1 Yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi Toki Konutları’nda meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine adrese giden bekçiler Gökşen Koçan ve F.D.’ye apartmanın girişinde pompalı tüfekle ateş açıldı. Necip S. tarafından gerçekleştirildiği belirlenen saldırıda saçmaların isabet ettiği 2 bekçi yaralandı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık memuru ile özel harekat ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gökşen Koçan ve F.D., salık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bekçilerden Gökşen Koçan, doktorların müdahalelerine rağmen şehit oldu. F.D.’nin tedavisi ise sürüyor.

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SALDIRGAN, SAKLANDIĞI EVDE OPERASYONLA YAKALANDI

Saldırının ardından Tekirdağ polisi bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı. Şüpheli Necip S.’nin saklandığı adresi belirleyen polisler, binanın çevresini ablukaya aldı. Ardından bölgeye gelen özel harekat ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla Necip S. yakalandı. Polis ve bekçiler, silah arkadaşlarına saldırıp 1 bekçiyi şehit eden Necip S.’ye tepki gösterirken, Özel Harekat ekibi saldırganı zırhlı polis aracı ile sağlık kontrolünden geçirmek üzere hastaneye götürdü. Bu arada polis ekipleri, bekçilerin görevlendirildiği silahlı kavgaya karıştığı belirlenen tarafları yakalamak için çalışma başlattı.

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YARALI BEKÇİYE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Saldırının ardından Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, hastaneye gelerek yaralı bekçi F.D.’nin sağlık durumu ile ilgili doktorlarda bilgi aldı.

Kaynak: DHA-İHA


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