İstanbul'da yürekleri ısıtan görüntüler! Vali Yerlikaya paylaştı... Mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sahil Güvenlik'e bağlık DEGAK-04 ekiplerinin Emirgan'da iskele altında mahsur kalan köpeğin kurtarıldığını açıkladı.
Paylaşımında "Savunmasız, zor durumda kalan bir cana ulaşan her yardım eli içimizi ısıtıyor" ifadelerine yer veren Yerlikaya, ekipleri kutladı.
Yerlikaya paylaşımını "İstanbul, can dostlarımızla güzel" ifadesiyle noktaladı.
#SahilGüvenlik'e bağlı #DEGAK-04 ekiplerimiz #Emirgan'da iskele altında mahsur kalan bir can dostumuzu kurtardı????— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 1, 2022
Savunmasız, zor durumda kalan bir cana ulaşan her yardım eli içimizi ısıtıyor❤️
Ekiplerimizi yürekten kutluyorum⚓️#İstanbul,can dostlarımızla güzel????@sahilguvkom pic.twitter.com/laVJnrYrpK
Vali Yerlikaya'nın paylaştığı görüntülerde ekipten bir kişinin köpeği mahsur kaldığı noktadan kurtarmak üzere suya girip köpeğin yanına vardığında sakinleştirmeye çalıştığı duyuluyor.
Videoda köpeğin suya inmesini ve yüzmesini sağlayan ekip üyesinin diğer arkadaşlarına "Geliyoruz" diyerek seslenmesinin ardından köpeğin karaya çıkarıldığı anlar yer alıyor.
Öte yandan iskeledeki kalabalığın da heyecanlı bir şekilde köpeğin kurtarılışını izlediği görülüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum