İstanbul'da yürekleri ısıtan görüntüler! Vali Yerlikaya paylaştı... Mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sahil Güvenlik'e bağlık DEGAK-04 ekiplerinin Emirgan'da iskele altında mahsur kalan köpeğin kurtarıldığını açıkladı.

Paylaşımında "Savunmasız, zor durumda kalan bir cana ulaşan her yardım eli içimizi ısıtıyor" ifadelerine yer veren Yerlikaya, ekipleri kutladı.

Yerlikaya paylaşımını "İstanbul, can dostlarımızla güzel" ifadesiyle noktaladı.

