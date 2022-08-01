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  4. İstanbul'da yürekleri ısıtan görüntüler! Vali Yerlikaya paylaştı... Mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı

İstanbul'da yürekleri ısıtan görüntüler! Vali Yerlikaya paylaştı... Mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı

01.08.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Emirgan semtinde iskele altına giren bir köpek mahsur kaldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri harekete geçerek mahsur kalan köpeği kurtardı. Kameralara saniye saniye yansıyan o anları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul'da yürekleri ısıtan görüntüler! Vali Yerlikaya paylaştı... Mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sahil Güvenlik'e bağlık DEGAK-04 ekiplerinin Emirgan'da iskele altında mahsur kalan köpeğin kurtarıldığını açıkladı.

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Paylaşımında "Savunmasız, zor durumda kalan bir cana ulaşan her yardım eli içimizi ısıtıyor" ifadelerine yer veren Yerlikaya, ekipleri kutladı.

Yerlikaya paylaşımını "İstanbul, can dostlarımızla güzel" ifadesiyle noktaladı.

SUYA GİRİP KÖPEĞİ SAKİNLEŞTİRDİ

Vali Yerlikaya'nın paylaştığı görüntülerde ekipten bir kişinin köpeği mahsur kaldığı noktadan kurtarmak üzere suya girip köpeğin yanına vardığında sakinleştirmeye çalıştığı duyuluyor.

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Videoda köpeğin suya inmesini ve yüzmesini sağlayan ekip üyesinin diğer arkadaşlarına "Geliyoruz" diyerek seslenmesinin ardından köpeğin karaya çıkarıldığı anlar yer alıyor.

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Öte yandan iskeledeki kalabalığın da heyecanlı bir şekilde köpeğin kurtarılışını izlediği görülüyor.

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