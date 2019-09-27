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İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 07:24 | Son Güncelleme

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

Son verilere göre en büyüğü 4,1 büyüklüğünde, 144 artçı sarsıntı meydana geldi.

Meydana gelen depremleri AFAD'ın ve Kandilli'nin 'son depremler' sayfalarından anlık olarak takip edebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

İşte İstanbul'da meydana gelen artçı depremlerin listesi:

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MİNARESİ YIKILAN CAMİ GEÇİCİ OLARAK İBADETE KAPATILDI

Avcılar'daki D-100 kara yolunun yanında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin bir minaresi, dün meydana 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yıkılan minarenin enkazını kaldırdı.

Etrafı güvenlik şeridiyle çevrelenerek polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınan caminin geçici olarak kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi İstanbul depremi

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