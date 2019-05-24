HABER

İstanbul'da zincirleme kaza! İki belediye otobüsü ve bir minibüs...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 07:49 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer'de 2 belediye otobüsü ile bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada otobüslerin ikisinin de boş olması büyük bir faciayı engelledi.

İstanbul'da zincirleme kaza! İki belediye otobüsü ve bir minibüs...

Hacı Osman Yokuşu, Sarıyer istikametinde sabah saat 06.00 sıralarında 2 belediye otobüsü ile bir minibüs zincirleme trafik kazasına karıştı. İddiaya göre, 34 TP 6349 plakalı otobüsün şoförü Sarıyer istikametine doğru yokuş aşağı inerken yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Aniden yavaşlayan otobüse arkasından gelen 34 TP 6337 plakalı belediye otobüsü arkadan çarptı. 34 UGV 74 plakalı ticari minibüs ise otobüslere çarpmamak ani fren yapınca bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 otobüs şoförünün yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1

OTOBÜSLERİN BOŞ OLMASI FACİAYI ENGELLEDİ

Kazada otobüslerin ikisinin de boş olması büyük bir faciayı engelledi. Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada yaralanan iki kişinin otobüs şoförleri olduğu ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

sarıyer kaza

YOL BİR SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Kazanın ardından Maslak-Sarıyer istikametinde yol yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekici ile ticari minibüsün çekilmesinin ardından trafik tek şeritten sağlanırken, otobüslerin çekilmesi için başlayan çalışmalar ise sürüyor.

2

(DHA)

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...
Tuzla'da sahur vakti korkutan yangınTuzla'da sahur vakti korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Sarıyer Kaza

En Çok Okunan Haberler

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencinin üzerinden çıkan para polisleri bile şaşırttı

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Tuzla'da sahur vakti korkutan yangın

Tuzla'da sahur vakti korkutan yangın

Araçta uyudu, el frenini çekmeyi unuttu!

Araçta uyudu, el frenini çekmeyi unuttu!

Binali Yıldırım, itfaiyecilerle sahur yaptı

Binali Yıldırım, itfaiyecilerle sahur yaptı

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak

SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.