İstanbul'daki camide protokol koltuğu! Sosyal medyada gündem oldu

Kemal Efendi Vakfı'ndan hafızlık eğitimi alan gençler için İstanbul Müftülüğü'nün himayesinde Fatih Camii'nde Hafızlık İcazet Merasimi düzenledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törende cami içerisinde konuşma kürsüsü kuruldu, protokol koltukları yerleştirildi.

KURTULMUŞ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

AK Partili Kurtulmuş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İstanbul Müftülüğü himayesinde Kemal Efendi Vakfı bünyesinde hafızlığını tamamlayan genç kardeşlerimizin Hafızlık İcazet Merasimine iştirak ettik. Evlatlarımızı, ailelerini ve onları bir ömür boyunca Kur'an muhafızı olmak üzere yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

CAMİDEKİ PROTOKOL KOLTUĞU GÜNDEM OLDU

Törenden çok ise camideki protokol koltukları konuşuldu. Fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılırken, davetlilerin yerde protokol üyelerinin koltukta oturması tartışma yarattı.



