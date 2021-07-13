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  4. İstanbul'daki camide protokol koltuğu! Sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'daki camide protokol koltuğu! Sosyal medyada gündem oldu

13.07.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki Fatih Camisi'nde düzenlenen hafızlık töreninde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Protokol davetliler için Fatih Camisi'ne protokol koltukları yerleştirildi, kürsü kuruldu.

İstanbul'daki camide protokol koltuğu! Sosyal medyada gündem oldu

Kemal Efendi Vakfı'ndan hafızlık eğitimi alan gençler için İstanbul Müftülüğü'nün himayesinde Fatih Camii'nde Hafızlık İcazet Merasimi düzenledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törende cami içerisinde konuşma kürsüsü kuruldu, protokol koltukları yerleştirildi.

KURTULMUŞ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

AK Partili Kurtulmuş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İstanbul Müftülüğü himayesinde Kemal Efendi Vakfı bünyesinde hafızlığını tamamlayan genç kardeşlerimizin Hafızlık İcazet Merasimine iştirak ettik. Evlatlarımızı, ailelerini ve onları bir ömür boyunca Kur'an muhafızı olmak üzere yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUS

CAMİDEKİ PROTOKOL KOLTUĞU GÜNDEM OLDU

Törenden çok ise camideki protokol koltukları konuşuldu. Fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılırken, davetlilerin yerde protokol üyelerinin koltukta oturması tartışma yarattı.

numan

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş İstanbul AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Tam bir fiyasko rezalet vede şaşırmış kullar!
ne güzel ne güzel, böyle şeyleri gördükçe ben çok seviniyorum, herkes görsün, tartsın, ölçsün, biçsin, anlasın, aydınlansın ve uyansın.
kendini halktan üstün göreni halk, tekrar o koltuktan o yere çömeltmesini iyi bilir..
maşallah Allah CC sayılarını artırsın amin
@uzun964 hafızların sayısını artırsın ama dini siyasete alet edenlerin değil..

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