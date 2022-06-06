İstanbul'daki elektrik direklerinde skandal ilanlar! "Bu kadar da olmaz" dedirtti... "Fuhuş, adam öldürmek gibi ağır suça karışmış ve deport almış yabancılar..."

İstanbul'da elektrik direklerine asılmaya başlandığı görülen ilanlar "pes" dedirtti. Yabancılara oturma ve çalışma izni verdiğini belirten Göç İkamet Danışmanlık isimli bir şirket, internet sitesinde yer alan bilgilerde "Fuhuş, adam öldürme gibi ağır suçlardan Türkiye'ye giriş yasağı konanların yasaklarını kaldırma" vaadinde bulundu. Şirketin iletişim bilgileriyle birlikte İstanbul'daki bazı elektrik direklerine astığı ilanlar dikkat çekti.

"DEPORT YASAĞINI KALDIRABİLİYORUZ"

Şirketin internet sitesindeki "Deport Kaldırma İşlemleri" başlığı altında yer alan bilgilerde "Türkiye'de özellikle vize ihlaline uğramış yabancılar, herhangi bir suça karışmış olanlar, fuhuş, adam öldürmek gibi ağır suça karışmış olanlar veya şikayet edilerek sınır dışı edilen yabancılara 3 aydan 10 yıla kadar deport denilen, bir daha Türkiye'ye girememe yasağı konulur. Bu yasak sınır bilgisayar sistemlerinde otomatik olarak çıkar ve uyarı verir. Ve böylelikle yabancı Türkiye'ye alınmaz. Biz deport almış yabancının deport yasağını kaldırabiliyoruz. Deport kaldırmak için veya fiyat teklifi almak için, bize deport edilmiş kişinin pasaport fotoğrafını, anne ve baba isimlerini yazıp ulaştırmanız yeterlidir." ifadeleri yer aldı.

