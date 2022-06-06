HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'daki elektrik direklerinde skandal ilanlar! "Bu kadar da olmaz" dedirtti... "Fuhuş, adam öldürmek gibi ağır suça karışmış ve deport almış yabancılar..."

İstanbul'daki elektrik direklerinde skandal ilanlar! "Bu kadar da olmaz" dedirtti... "Fuhuş, adam öldürmek gibi ağır suça karışmış ve deport almış yabancılar..."

06.06.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik direklerine asılan ilanlar, adeta "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Göç İkamet Danışmanlık isimli bir şirket, internet sitesinde "Fuhuş, adam öldürme gibi ağır suçlardan Türkiye'ye giriş yasağı konanların yasaklarını kaldırma" vaadinde bulundu. Aynı şirket, İstanbul'daki elektrik direklerine de ilanlarını asmaya başladı. İnternet sitesindeki bilgilerde "Biz deport almış yabancının deport yasağını kaldırabiliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'daki elektrik direklerinde skandal ilanlar! "Bu kadar da olmaz" dedirtti... "Fuhuş, adam öldürmek gibi ağır suça karışmış ve deport almış yabancılar..."

İstanbul'da elektrik direklerine asılmaya başlandığı görülen ilanlar "pes" dedirtti. Yabancılara oturma ve çalışma izni verdiğini belirten Göç İkamet Danışmanlık isimli bir şirket, internet sitesinde yer alan bilgilerde "Fuhuş, adam öldürme gibi ağır suçlardan Türkiye'ye giriş yasağı konanların yasaklarını kaldırma" vaadinde bulundu. Şirketin iletişim bilgileriyle birlikte İstanbul'daki bazı elektrik direklerine astığı ilanlar dikkat çekti.

içgrö

"DEPORT YASAĞINI KALDIRABİLİYORUZ"

Şirketin internet sitesindeki "Deport Kaldırma İşlemleri" başlığı altında yer alan bilgilerde "Türkiye'de özellikle vize ihlaline uğramış yabancılar, herhangi bir suça karışmış olanlar, fuhuş, adam öldürmek gibi ağır suça karışmış olanlar veya şikayet edilerek sınır dışı edilen yabancılara 3 aydan 10 yıla kadar deport denilen, bir daha Türkiye'ye girememe yasağı konulur. Bu yasak sınır bilgisayar sistemlerinde otomatik olarak çıkar ve uyarı verir. Ve böylelikle yabancı Türkiye'ye alınmaz. Biz deport almış yabancının deport yasağını kaldırabiliyoruz. Deport kaldırmak için veya fiyat teklifi almak için, bize deport edilmiş kişinin pasaport fotoğrafını, anne ve baba isimlerini yazıp ulaştırmanız yeterlidir." ifadeleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İSKİ'de görev değişimi! İşte yeni atanan isimİSKİ'de görev değişimi! İşte yeni atanan isim
Herkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklamaHerkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklama
Apartta asılı halde ölü bulundu! Erkek arkadaşı...Apartta asılı halde ölü bulundu! Erkek arkadaşı...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin 27 liraya dayandı; evde benzin, mazot yapma videoları patladı!

Benzin 27 liraya dayandı; evde benzin, mazot yapma videoları patladı!

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Kızıl tehlike Avrupa'ya çok yakın!

Kızıl tehlike Avrupa'ya çok yakın!

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.