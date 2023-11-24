İstanbul'daki görüntü sosyal medyada gündem oldu! Hedefteki taksici konuştu: 'Tezgah kurdular'

İstanbul'da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntülerle ilgili taksicinin yolcusunu indirip, daha fazla para kazanmak için Arapları aracına aldığı iddia edilmişti. Olay sonrası konuşan taraflardan taksici kendisine tezgah kurulduğunu ifade etti.

"ARACIMA ZORLA BİNDİLER"

Taksici kadın yolcuları aracından indirdi. Bir vatandaş ise olayı görüntüleyip 'Müşteri seçiyor' diyerek ihbarda bulundu. Taksi şoförü M.E. önceki gün akşam saatlerinde Florya'da çalışırken kadın yolcular onu durdurmak istedi. O da durdu, tam da o sırada aracına başka 3 yolcu bindi. Taksici 3 yolcunun kendilerini zorla götüreceksin dediklerini aktardı ama iddiaya göre işin aslı öyle değildi.

"KIZLARI AŞAĞI İNDİRMEK İSTEDİ"

Görüntüleri çeken vatandaş "Tezgahı biz nasıl kurabiliriz? Onları tanımıyorum. Para için, bin TL için onları indirdi. Arap müşterileri gördükten sonra kızları aşağı indirmek istedi. Müşteriyi kendisi seçiyor, hangisi daha fazla veriyorsa onu alıyor" dedi.

Zorla indirilmeye çalışan kadın yolcular, taksicinin ısrarına rağmen inmedi, taksici de 'Al taksiyi git' dedi.

"TEZGAH KURDULAR"

Taksici ise "Kesinlikle tezgah kurdular. Kalkıp böyle konuşmaları hiç doğru değil. Psikolojimizi bozdular. O, 3 yolcu zorla bindi, bizi zorla götüreceksin dedi. Zorla aracıma binenleri ben neden götüreyim ki?.." dedi.







