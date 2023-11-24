HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'daki görüntü sosyal medyada gündem oldu! Hedefteki taksici konuştu: 'Tezgah kurdular'

İstanbul'daki görüntü sosyal medyada gündem oldu! Hedefteki taksici konuştu: 'Tezgah kurdular'

24.11.2023 07:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir görüntü gündem oldu. İstanbul'da çekilen bir görüntüde taksi şoförünün paraya göre müşteri seçtiği iddia edildi. Söz konusu taksici ve görüntüyü çeken kişi konuştu. Taksici görüntüler için 'Tezgah' derken, görüntüleri çeken kişiyi ise "Müşteriyi kendisi seçiyor, hangisi daha fazla veriyorsa onu alıyor" dedi.

İstanbul'daki görüntü sosyal medyada gündem oldu! Hedefteki taksici konuştu: 'Tezgah kurdular'

İstanbul'da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntülerle ilgili taksicinin yolcusunu indirip, daha fazla para kazanmak için Arapları aracına aldığı iddia edilmişti. Olay sonrası konuşan taraflardan taksici kendisine tezgah kurulduğunu ifade etti.

3

"ARACIMA ZORLA BİNDİLER"

Taksici kadın yolcuları aracından indirdi. Bir vatandaş ise olayı görüntüleyip 'Müşteri seçiyor' diyerek ihbarda bulundu. Taksi şoförü M.E. önceki gün akşam saatlerinde Florya'da çalışırken kadın yolcular onu durdurmak istedi. O da durdu, tam da o sırada aracına başka 3 yolcu bindi. Taksici 3 yolcunun kendilerini zorla götüreceksin dediklerini aktardı ama iddiaya göre işin aslı öyle değildi.

"KIZLARI AŞAĞI İNDİRMEK İSTEDİ"

Görüntüleri çeken vatandaş "Tezgahı biz nasıl kurabiliriz? Onları tanımıyorum. Para için, bin TL için onları indirdi. Arap müşterileri gördükten sonra kızları aşağı indirmek istedi. Müşteriyi kendisi seçiyor, hangisi daha fazla veriyorsa onu alıyor" dedi.

Zorla indirilmeye çalışan kadın yolcular, taksicinin ısrarına rağmen inmedi, taksici de 'Al taksiyi git' dedi.

"TEZGAH KURDULAR"

Taksici ise "Kesinlikle tezgah kurdular. Kalkıp böyle konuşmaları hiç doğru değil. Psikolojimizi bozdular. O, 3 yolcu zorla bindi, bizi zorla götüreceksin dedi. Zorla aracıma binenleri ben neden götüreyim ki?.." dedi.


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler 4 gündür onların peşindeydi!Ekipler 4 gündür onların peşindeydi!
4 gün sürecek! İsrail ve Hamas arasında ateşkes bu sabah başladı4 gün sürecek! İsrail ve Hamas arasında ateşkes bu sabah başladı
Meral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar'dan Ümit Dikbayır'a yanıtMeral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar'dan Ümit Dikbayır'a yanıt
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul taksi
En Çok Okunan Haberler
Candan kardeşlerin annesi isyan etti! "Bahar soytarılık yaptıkça..."

Candan kardeşlerin annesi isyan etti! "Bahar soytarılık yaptıkça..."

Düğünü silahlarla basıp dehşet saçtılar! Ölü ve yaralılar var

Düğünü silahlarla basıp dehşet saçtılar! Ölü ve yaralılar var

Yeni görüntüler ortaya çıktı: 'Durum kritik, lütfen yardım edin'

Yeni görüntüler ortaya çıktı: 'Durum kritik, lütfen yardım edin'

Ukraynalı kadından Türk erkeklerine tüyo

Ukraynalı kadından Türk erkeklerine tüyo

Meral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar'dan Ümit Dikbayır'a yanıt

Meral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar'dan Ümit Dikbayır'a yanıt

Flaş iddia: O kızın genel başkanlık katında biriyle ilişkisi vardı!

Flaş iddia: O kızın genel başkanlık katında biriyle ilişkisi vardı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.