İstanbul'daki kahreden haberde yeni gelişme! Polis memuru şehit olmuştu... Şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Ayvansaray Mahallesi'nde dün gece bir kişiyi yakalama çalışması yürüten polislerden Zafer Mat (48), şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu 2 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Taşı attığı tespit edilen zanlı Burhan B. yakalanarak gözaltına alındı.

İŞTE EMNİYETTEKİ İLK SORGUSU

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin 16 suç kaydının bulunduğu, emniyetteki ilk sorgusunda ise ikametinde bulunduğu sırada kapısını çalan polis memurlarına kapıyı açmadığını, camdan taş attığını ve taşın isabet ettiği kişinin düştüğünü gördükten sonra da kaçtığını söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemleri tamamlanan Burhan B. adliyeye sevk edildi. (AA)



