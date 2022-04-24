HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'daki kahreden haberde yeni gelişme! Polis memuru şehit olmuştu... Şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'daki kahreden haberde yeni gelişme! Polis memuru şehit olmuştu... Şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

24.04.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'ten kahreden bir haber gelmiş, görev başındaki polis memuru Zafer Mat, aranan şüphelinin attığı taşla başından aldığı darbe sonucu yüksekten düşüp ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Kahreden olayda yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken emniyetteki ilk sorgusunda söyledikleri de ortaya çıktı.

İstanbul'daki kahreden haberde yeni gelişme! Polis memuru şehit olmuştu... Şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Ayvansaray Mahallesi'nde dün gece bir kişiyi yakalama çalışması yürüten polislerden Zafer Mat (48), şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu 2 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Taşı attığı tespit edilen zanlı Burhan B. yakalanarak gözaltına alındı.

İŞTE EMNİYETTEKİ İLK SORGUSU

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin 16 suç kaydının bulunduğu, emniyetteki ilk sorgusunda ise ikametinde bulunduğu sırada kapısını çalan polis memurlarına kapıyı açmadığını, camdan taş attığını ve taşın isabet ettiği kişinin düştüğünü gördükten sonra da kaçtığını söylediği öğrenildi.

Ekran görüntüsü 2022-04-24 163552

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemleri tamamlanan Burhan B. adliyeye sevk edildi. (AA)

Son dakika: İstanbul'dan kahreden haber! Bir polis şehitSon dakika: İstanbul'dan kahreden haber! Bir polis şehit


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil sezonu yaklaşırken önemli uyarı! 'Tüketiciye mağduriyet yaratıyor'Tatil sezonu yaklaşırken önemli uyarı! 'Tüketiciye mağduriyet yaratıyor'
Bu belirtilere dikkat! Giderek dünyada yayılıyor: En az 169...Bu belirtilere dikkat! Giderek dünyada yayılıyor: En az 169...
Köylülerin kâbusu oldularKöylülerin kâbusu oldular
Anahtar Kelimeler:
şehit polis İstanbul Fatih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Tarifi sır gibi saklanıyor! Günlük kazancı 27 bin lira

Tarifi sır gibi saklanıyor! Günlük kazancı 27 bin lira

Süper mini altına çorap giyip...

Süper mini altına çorap giyip...

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.