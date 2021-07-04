HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'daki kan donduran yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Gözaltına alındı

İstanbul'daki kan donduran yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Gözaltına alındı

04.07.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de 1'i kadın 2 kişinin öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı. Cinayeti kadının kocasının işlediği ortaya çıkarken, olay sonrası kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'daki kan donduran yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Gözaltına alındı

Olay, Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana gelmişti. İki otomobil içerisinde gelen şüpheliler sokakta yürüyen Gökhan Denli'ye saldırmıştı. Önce bıçaklanan Denli, ardından kurşun yağmuruna tutulmuştu. Denli'yi öldüren zanlılar, Adalet B.'yi de arabaya bindirerek olay yerinden kaçırmıştı. Genç kadın da kısa süre sonra öldürülerek yolun kenarına atılmıştı. Genç kadının darp edilerek arabaya bindirildiği anlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

TELEFONUNDAN AŞK MESAJLARI ÇIKTI

Cinayetlerin detayları ortaya çıktı. Mahmut B.'nin cep telefonunda aşk mesajları olduğunu gördüğü eşi Adalet B'yi takibe alarak cinayeti işlediği belirlendi.

Çifte cinayette çarpıcı detaylar! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktıÇifte cinayette çarpıcı detaylar! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Fırat B., Mahmut B., Furkan Ö'yi Bahçelievler'de yakaladı. Olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf eden Mahmut B., olayda kullanmış olduğu silahları D-100 karayoluna attığını söyledi.

8

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polis ekiplerinin olayda kullanılan silahı bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyorHava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyor
PARTNERCan Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!Can Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!
Yargıtay'dan 'münafık' kararı: Hakaret değilYargıtay'dan 'münafık' kararı: Hakaret değil
Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Büyükçekmece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Korkunç cinayetin zanlısı baba evinde yakalandı

Korkunç cinayetin zanlısı baba evinde yakalandı

Bankacılığı bırakıp ölmez oltu yetiştirmeye başladı

Bankacılığı bırakıp ölmez oltu yetiştirmeye başladı

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Koronavirüs aşısını zorunlu hale getirdiler

Koronavirüs aşısını zorunlu hale getirdiler

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Yakında devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Yakında devreye alıyoruz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye, Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti

Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye, Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.