İstanbul'daki Rus öğrencinin cansız bedeni teşhis edilemedi!

İstanbul'a 16 Temmuz'da tatil için gelen Varşova'daki Polonya-Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesi öğrencisi Makar Fedorovich Ragin, Fatih'te kaldığı otelden 28 Temmuz'da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ragin'in eşyaları ve belgeleri otelde kaldı. Prens Adaları'na gideceğini söyledikten sonra kayıplara karışan Ragin'in ailesi çocuklarını bulmak için İstanbul'a geldi.

TEŞHİS EDEMEDİLER

Günlerdir kendisinden haber alınamayan gencin cansız bedeni, Burgazada'nın Kumbaros Koyu'nda bulundu. Ragin'in anne ve babası bugün Adli Tıp Kurumuna geldi. Anne Anna Zhidkikh ile baba Fyodor Ragin Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedi teşhis edemeyerek ölü bulunan kişinin oğulları olduğunu kabul etmediğini belirtti.

"ÇÜRÜME BAŞLADIĞI İÇİN TANINIR HİÇBİR YANI YOK"

İstanbul'da aileye yardımcı olan Aygül Pashayeva, "Şu an DNA testi hazır olmadığı için aile daha oğlu olarak kabul etmiyor cesedi. Tanınır bir halde değil. Çürüme başladığı için tanınır hiçbir yanı yoktu. Teşhis edemedik. Aile üzgün ama üzülmek de istemiyorlar çünkü bu ölümü kabul etmiyorlar. Oğulları olduğunu kabul etmiyorlar yani umutları var. İçeride DNA testini bekledik. Baktık, teşhis edemedik hiçbir şekilde." dedi.

(DHA)



