İstanbul'dan kahreden haber! Dev dalgaların arasında kayboldu

Ailesiyle birlikte İstanbul Arnavutköy'e bağlı Karaburun-Yeniköy Sahili'ne gelen Salih Yavuz, dün akşam saat 19.45'te denize girdi. Bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başlayan Yavuz, kıyıya çıkmak için mücadele ettiyse de dalgaların arasında kayboldu.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Salih Yavuz'un çırpınışlarını gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Talihsiz adam, vatandaşlar tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. Bilinci kapalı olan Yavuz'u hayata döndürmek için sahildeki vatandaşlar bir süre kalp masajı yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yavuz, hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA



